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В Совфеде назвали безответственностью публикацию в СМИ ответов США и НАТО по безопасности

Сенатор Джабаров на призыв США вывести войска из Крыма предложил то же сделать с Техасом

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Вашингтон просил Москву не публиковать свои ответы по предложенным Россией гарантиям безопасности, но при этом США и НАТО разместили собственные ответы в СМИ, они поражают своей наглостью и безответственностью. Об этом заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, передает РИА «Новости».

По его словам, о соблюдении дипломатической этики со стороны Вашингтона и Североатлантического альянса теперь говорить не приходится.

Сенатор отметил, что также вызывает недоумение предложение начать диалог о контроле над вооружениями при условии вывода российских войск с территории Крыма.

«Давайте предложим США вывести войска из Техаса, который они захватили у Мексики», — заявил Джабаров.

Ранее газета El Pais сообщила, что в ее распоряжении появился полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Дипломатический источник подтвердил подлинность опубликованного в газете ответа.

В декабре прошлого года МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

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