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В Думе потребовали проверить высказывание депутата от Чечни про отрезание головы

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Первый зампред комиссии Государственной думы России по вопросам депутатской этики Николай Арефьев от КПРФ заявил, что высказывание депутата от Чечни Адама Делимханова про семью судьи Янгулбаева должно быть проверено генеральной прокуратурой, сообщает «Интерфакс».

«Считаю, такие вещи должна рассматривать не комиссия по этике, а Генпрокуратура. Такие угрозы — нешуточное дело. Такого человека, опасного для общества, надо ставить на учет, контролировать его действия», — заявил Арефьев.

Ранее депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов на чеченском языке якобы пообещал «отрезать головы» родным экс-судьи Янгулбаева.

Народный избранник обратил внимание, что с Янгулбаевыми у него идет война. Он также допустил, что членов семьи в конечном счете ждет «суд Господа». Кроме того, депутат Госдумы назвал данную семью «шайтанами». Делимханов заявил, что отрежет головы тем, кто переведет его высказывания с чеченского языка на русский.

В Чечне возбудили уголовное дело об оправдании терроризма в отношении Ибрагима Янгулбаева — сына экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой, которую чеченские силовики силой увезли на допрос.

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