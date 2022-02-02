В Совфеде оценили встречу Джонсона и Зеленского в Киеве

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев считает, что на встрече британского премьера Бориса Джонсона и президента Украины Владимир Зеленского было видно, как они «погрязли во внутренних распрях». Об этом сообщается на странице сенатора в Facebook.

«Если бы вчерашнего сюжета в европейской политике не было, то его стоило бы придумать, настолько все расставлено по местам. Две главные европейские встречи накануне — в Москве [президента РФ Владимира ]Путина и [премьер-министра Виктора]Орбана, в Киеве Зеленского и Джонсона. Обсуждаются, без натяжки, судьбы Европы», — написал Косачев.

По его словам, в первом случае речь шла об энергетической безопасности и бесперебойных поставках российского газа европейским потребителям, о сотрудничестве по вакцинам и ряде других тем, важных для Москвы и Будапешта.

На второй встрече обсуждались поставки оружия и размещении дополнительных воинских контингентов, а также новые «разрушительные» санкции.

«Во втором [случае встреча] — провалилась, поскольку в Киеве друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика, каждый из которых пытался решать свои собственные проблемы в ущерб национальным и тем более общеевропейским», — подчеркнул российский сенатор.

Как заключил Косачев, добавленная стоимость от встречи Зеленского и Джонсона в Киеве «стремится к нулю».

Ранее в Раде указали на серьезный «промах» Зеленского.