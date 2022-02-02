В Казахстане ввели запрет на повышение зарплаты министрам и депутатам

Правительство Казахстана одобрено постановление, согласно которому министрам, депутатам и главам городов республики не будет увеличиваться заработная плата. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра на официальном сайте.

11 января президент республики Касым-Жомарт Токаев сообщил о вводе пятилетнего моратория на повышение зарплаты чиновникам.

Также глава государства решил создать общественный социальный фонд, его деятельность будет направлена на решение социальных проблем. «Значительные и регулярные отчисления» должны пойти в фонд со стороны тех бизнесменов, кто разбогател благодаря бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву.

Проект был представлен в парламенте.

Ранее сообщалось, что бывший первый заместитель главы Комитета национальной безопасности Мурат Нуртлеу стал новым главой администрации президента Казахстана.

При этом Нуртлеу был до этого назначен первым замглавы КНБ 5 января, во время массовых протестов в Казахстане, перешедших в погромы.

До этого, с марта 2019 года, Мурат Нуртлеу являлся помощником президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В период с 2016 по 2019 год Нуртлеу являлся Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в Финляндии и Эстонии по совместительству.

2 февраля стало известно, что в Казахстане пропал криминальный авторитет Арман Дикий.