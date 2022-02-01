Псаки: США отстаивают позицию, что НАТО сама решает о членстве в альянсе других стран

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты намерены продолжать отстаивать мнение о том, что лишь самой Организации Североатлантического договора (НАТО) следует решать, кто может присоединиться к ней. Запись ее обращения опубликована на YouTube-канале Washington Post.

«Важно, чтобы дверь для дипломатии (с Россией) оставалась открытой. Но это не означает, что мы (США) не будем отстаивать собственные ценности, включающие нашу веру и веру стран НАТО в то, что решать, кто способен вступать в Североатлантический альянс, должны члены НАТО, и что дверь для этого следует держать открытой», — заявила Псаки.

Ранее посол США в России Джон Салливан привез в МИД письменный ответ Вашингтона по российским предложениям по безопасности.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.