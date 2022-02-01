Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Конькобежец Кулижников назвал тесты на COVID-19 «настоящей рулеткой» 00:05
В ВОЗ рассказали, как долго волна «омикрона» продержится в России 00:02
Эпидемиолог Пшеничная подтвердила, что вакцина от гриппа помогает побороть COVID–19 00:00
Сотрудники ГИБДД избили девушку в Петербурге 01.02.2022, 23:54
Путин и Орбан выпили шампанского после переговоров 01.02.2022, 23:50
Неудачная татуировка с енотом из «Стражей Галактики»... 01.02.2022, 23:48
Резцова — о коронавирусе Васнецовой: это очень жестко и ужасно 01.02.2022, 23:46
Тарасова рассказала, сколько ждет медалей от российских фигуристов... 01.02.2022, 23:40
Врачи рассказали о симптомах «омикрона» на коже, которые... 01.02.2022, 23:36
В Пентагоне прокомментировали переброску сил США в Европу 01.02.2022, 23:26

Псаки: США отстаивают позицию, что НАТО сама решает о членстве в альянсе других стран

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты намерены продолжать отстаивать мнение о том, что лишь самой Организации Североатлантического договора (НАТО) следует решать, кто может присоединиться к ней. Запись ее обращения опубликована на YouTube-канале Washington Post.

«Важно, чтобы дверь для дипломатии (с Россией) оставалась открытой. Но это не означает, что мы (США) не будем отстаивать собственные ценности, включающие нашу веру и веру стран НАТО в то, что решать, кто способен вступать в Североатлантический альянс, должны члены НАТО, и что дверь для этого следует держать открытой», — заявила Псаки.

Ранее посол США в России Джон Салливан привез в МИД письменный ответ Вашингтона по российским предложениям по безопасности.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть