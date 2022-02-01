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В Госдепе выразили надежду на продолжение двухсторонних контактов с РФ по безопасности

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Официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты выражают надежду на продолжение двухсторонних контактов с Россией по вопросам безопасности. Запись его выступления опубликована на YouTube-канале госдепартамента.

«Госсекретарь (Энтони Блинкен) дал ясно понять министру (иностранных дел России Сергею) Лаврову, что мы готовы взаимодействовать с Российской Федерацией на серьезном дипломатическом уровне», — заявил Прайс.

Он также подчеркнул, что в Вашингтоне готовы к новым контактам между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом, но все будет зависеть от дальнейшего развития событий.

Ранее Лавров заявил, что США в вопросах гарантий безопасности предпочитают концентрироваться на обсуждении важных, но второстепенных вопросов.

«Когда мы получили американскую реакцию где-то неделю назад, мы приступили к ее изучению, но сразу же было видно, что американцы предпочитают концентрироваться на обсуждении тоже по-своему важных, но второстепенных вопросов», — рассказал министр иностранных дел России.

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