Небензя оценил созванное США заседание СБ ООН по Украине

Постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил, что организованное по инициативе США заседание Совета Безопасности ООН по Украине стало провокацией, которая равнозначна призыву к войне. Об этом сообщает ТАСС.

«Встреча, которую созвали Соединенные Штаты, то, как вчера (31 января) они преподнесли всю эту ситуацию, было равнозначно призыву к войне. Это, конечно, была провокация», — заявил Небензя.

По его словам, действия Соединенных Штатов в ситуации вокруг Украины не коррелируют со звучащими из Вашингтона призывами к диалогу.

«Они не коррелируют», - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать доставку военной поддержки на Украину, утверждения США о возможном скором начале вторжения России, а также сообщения об эвакуации семей сотрудников дипмиссии Соединенных Штатов из Белоруссии, которая, по версии западных СМИ, якобы проводится из-за того, что Москва планирует нападение на Украину именно с территории этой республики.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что заседание СБ ООН по Украине стало классическим примером «мегафонной дипломатии».