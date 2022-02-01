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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Небензя оценил созванное США заседание СБ ООН по Украине

Небензя: организованное США заседание СБ ООН по Украине является провокацией

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Andrew Kelly/Reuters

Постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил, что организованное по инициативе США заседание Совета Безопасности ООН по Украине стало провокацией, которая равнозначна призыву к войне. Об этом сообщает ТАСС.

«Встреча, которую созвали Соединенные Штаты, то, как вчера (31 января) они преподнесли всю эту ситуацию, было равнозначно призыву к войне. Это, конечно, была провокация», — заявил Небензя.

По его словам, действия Соединенных Штатов в ситуации вокруг Украины не коррелируют со звучащими из Вашингтона призывами к диалогу.

«Они не коррелируют», - сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать доставку военной поддержки на Украину, утверждения США о возможном скором начале вторжения России, а также сообщения об эвакуации семей сотрудников дипмиссии Соединенных Штатов из Белоруссии, которая, по версии западных СМИ, якобы проводится из-за того, что Москва планирует нападение на Украину именно с территории этой республики.

Ранее заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что заседание СБ ООН по Украине стало классическим примером «мегафонной дипломатии».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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