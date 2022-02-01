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В Германии объяснили, в каком случае будет решен вопрос санкций в отношении РФ

В МИД ФРГ заявили, что вопрос введения санкций против РФ примут только на общеевропейском уровне

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Reuters

Статс-министр МИД ФРГ Тобиас Линднер заявил, что вопрос о санкциях в отношении России может быть решен только на общеевропейском уровне. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Внешняя политика Германии при данном правительстве... должна стать более европейской, последовательной и ориентированной на ценности... Ключевые слова «Россия-Украина». Всерьез принять то, что я, как экономист, назвал бы устрашением. Попытка удержать господина (президента России Владимира) Путина от военных действий таким образом, сказав, что если ты это сделаешь, то мы введем санкции. Это возможно только на европейском уровне», — заявил Линднер.

Ранее представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Федеральное правительство Германии придерживается четкой позиции, — санкции в отношении России будут приняты только в случае нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины.

Таким образом, политик ответил на вопрос журналистов, привязаны ли санкции Запада к так называемой «агрессии» против Украины или они должны иметь превентивный характер.

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