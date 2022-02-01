Зеленский рассказал, что обсудил с Джонсоном шаги по сдерживанию РФ

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном рассказал о том, что стороны обсудили шаги «по сдерживанию России». Трансляцию ведет РБК.

Глава государства отметил, что страна получила британские ракеты.

«Транспортные самолеты ВВС Ее Величества [королевы Великобритании] доставили на Украину тысячи современных противотанковых ракет», — сказал Зеленский.

Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев для обсуждения вопросов безопасности и военно-технического сотрудничества.

Он принял участие в переговорах с Владимиром Зеленским и руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой. Основными темами встречи стали безопасность, пути деэскалации, а также военно-техническое сотрудничество.

Также предполагалось, что в рамках визита состоится объявление о создании нового формата сотрудничества между Украиной, Британией и Польшей. Но оно было отложено на неопределенный срок в связи с тем, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс перед визитом в Киев заразилась коронавирусом. Кулеба объяснил, что из-за болезни Трасс, объявление о создании трехстороннего формата отложено на более поздний срок.