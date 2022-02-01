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Путин объявил о возможном предстоящем визите Макрона в Москву

Путин: лично обсудим гарантии безопасности для России с президентом Франции Макроном

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AP

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с венгерским коллегой Виктором Орбаном заявил, что в ближайшее время Москву может посетить французский лидер Эммануэль Макрон, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Одной из тем предстоящей беседы президентов станет обсуждение гарантий безопасности для России.

«Мы договорились вчера с президентом Франции, что он тоже, может быть, приедет в ближайшее время в Москву. Мы обсудим эти проблемы и с ним», — рассказал Путин.

Президент подчеркнул, что в Кремле понимают сложность нахождения консенсуса по данному вопросу. Но он выразил надежду, что по итогам встречи удастся продвинуться вперед в этом вопросе.

Ранее Путин заявил, что США в своем ответе по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные пункты предложений России. По его словам, НАТО ссылается на право стран на свободный выбор союзов, но при этом пытается укрепить чью-то безопасность «за счет других».

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