В Госдепе США оценили итоги переговоров Блинкена и Лаврова

В Госдепе США заявили, что беседа госсекретаря страны Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова об ответах Вашингтона по гарантиям безопасности продолжалась полчаса, была откровенной и профессиональной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

«Госсекретарь подчеркнул готовность США на двусторонней основе и вместе с союзниками и партнерами продолжать предметный обмен мнениями с РФ по связанным с безопасностью вопросам, вызывающим общую обеспокоенность, что мы намерены делать в полной координации с нашими партнерами и союзниками», — сказали в Госдепартаменте.

Также Блинкен в разговоре с Лавровым напомнил, что все страны имеют право вступать в любые союзы. Он призвал Россию отвести войска от границ Украины и решать конфликт дипломатическим путем.

Ранее официальный представитель государственного департамента США Нед Прайс подтвердил получение от России ответа на отправленные ранее Вашингтоном Москве предложения по безопасности и украинской проблеме.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.