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Лавров заявил, что США в вопросах безопасности фокусируются на второстепенных темах

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Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США в вопросах гарантий безопасности предпочитают концентрироваться на обсуждении важных, но второстепенных вопросов. Об этом сообщает ТАСС.

«Когда мы получили американскую реакцию где-то неделю назад, мы приступили к ее изучению, но сразу же было видно, что американцы предпочитают концентрироваться на обсуждении тоже по-своему важных, но второстепенных вопросов», — рассказал министр иностранных дел России.

Ранее Лавров заявил, что НАТО продолжает называть себя «оборонительным альянсом» и втягивать в организацию новые страны, что подрывает отношения с Россией.

Он отметил, что каждый раз линия, которую альянс собирается «оборонять», сдвигается все восточнее и в последнее время вплотную подошла к Украине — ее также хотят затянуть в альянс. При этом «всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО» не внесет, однако подорвет отношения Запада с Россией.

Лавров подчеркнул, что не может назвать НАТО оборонительной организацией.

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