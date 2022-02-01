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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Захарова иронично объяснила эвакуацию американских журналистов из Киева

Представитель МИД РФ Захарова: США вывозят журналистов из Киева, чтобы не мешали писать фейки

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Отсутствие иностранных журналистов на Украине развяжет руки США и Великобритании в информационной войне. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Видимо, чтобы находящиеся в Киеве корреспонденты не мешали редакциям продолжать публиковать фейки и дезинформацию. Если не будет англосаксонских собкоров на Украине, это полностью развяжет Вашингтону и Лондону руки в информационной войне. Будут с утра до ночи показывать «русские танки на Крещатике» и «сотрудников офиса Президента Украины, отстреливающихся в бронежилетах»». — подчеркнула дипломат.

Как сообщала ранее эстонская газеты Postimees, Вашингтон 30 января начал эвакуировать американских журналистов из Украины. Отмечается, что остаться в стране корреспонденты могут только на свой страх и риск.

В конце января персонал посольства США на Украине эвакуировали в качестве «меры предосторожности», вызванной якобы угрозой предполагаемого «вторжения» России на украинскую территорию. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя эвакуацию сотрудников американской дипмиссии, заявил, что, видимо, «они что-то знают, чего не знают остальные».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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