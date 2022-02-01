Посол России исключила требование к Болгарии выйти из НАТО

Требование Москвы о необходимости НАТО вернуться к границам 1997 года не подразумевает выхода Болгарии из альянса. Об этом в интервью болгарскому телеканалу NOVA заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

«Речь идет о выводе военного контингента, баз и стратегического оружия размещенных на их территории с 1997 года, а о Болгарии в настоящее время речи не идет вообще, потому что у вас сейчас нет ни баз, ни стратегических наступательных вооружений, хотя Румынии это в какой-то степени касается», — сказала дипломат.

Митрофанова также отметила, что вступление в альянсы для обеспечения безопасности является «суверенным правом стран».

Ранее сообщалось, что МИД РФ настаивает на выведении иностранных сил, техники и вооружений с территории тех стран, которые присоединились к Североатлантическому альянсу после 1997 года (включая Румынию и Болгарию), то есть вернуть НАТО к конфигурации 25-летней давности.

15 декабря 2021 года российский МИД передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО. В документе, в частности, говорится, что Соединенные Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО.