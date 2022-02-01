Путин обсудил с премьером Италии Драги важность реализации минского «Комплекса мер»

Необходимость конкретных шагов Киева по реализации Минских соглашений была подчеркнута в разговоре президента России Владимира Путина и премьер-министра Италии Марио Драги в телефонном разговоре. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«В связи с выраженной Марио Драги обеспокоенностью развитием ситуации вокруг Украины Владимир Путин дал оценку действиям Киева, уклоняющегося от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего по политическим аспектам урегулирования внутриукраинского конфликта. Подчеркнута необходимость конкретных шагов киевских властей по реализации минского «Комплекса мер», — говорится в публикации.

Путин и Драги также обсудили тему выработки долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности России и затронули вопросы двухсторонней повестки дня, например, взаимодействия в торгово-экономической и энергетической областях.

Ранее Путин в ходе встречи с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном заявил, что Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе.