Депутатов Рады с флагами США и Британии попросили перестать говорить на английском

В Верховной раде несколько депутатов разных фракций вышли на парламентскую трибуну с флагами США, Британии, Канады и других стран НАТО и поблагодарили их на английском языке, однако их попросили перейти на украинский. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что речь шла о солидарности с Киевом на фоне «военной угрозы» со стороны России и ее желания «восстановить советскую империю».

Спикер парламента Руслан Стефанчук, в свою очередь, делал замечания выступающим, прерывая их речи.

«Уважаемые коллеги, обращаюсь ко всем выступающим для того, чтобы возвысить нас всех и украинский язык, давайте продуцировать в Раде украинский язык, а коллеги как-то переведут», — добавил он.

Отмечается, что инцидент произошел на первом заседании новой сессии Рады.

Ранее в Раде президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем указе об увеличении численности украинской армии на 100 тыс. человек на следующие три года. Документ также предусматривает увеличение зарплат военнослужащих и укрепление обороноспособности страны.