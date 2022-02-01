На Украине объяснили истерику Зеленского

Бывший советник офиса президента Алексей Арестович в эфире UkrLife рассказал, почему Владимир Зеленский злится на американцев.

«Зеленский в явном раздражении, министр обороны Резников в явном раздражении, Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа», прямым текстом говорит: «Вы задолбали, ребята, со своим пуганием, 12,5 млрд улетело за месяц из Украины благодаря вашим сказкам. Хватит гнать ерунду. Наша разведка не видит создания ударных группировок и не видит подготовки к переходу к наступлению», — пояснил Арестович.

Он утверждает, что для Украины наступил ключевой с момента обретения независимости момент — Украина используется Соединенными Штатами как инструмент против России, призванный добиться более выгодных условий на переговорах.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, произошедшим на прошлой неделе, очень продуктивным.