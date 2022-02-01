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В Кремле рассказали о подготовке очных контактов Путина с президентом Бразилии

Песков: визит президента Бразилии Болсонару в Россию пока находится в стадии подготовки

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что визит президента Бразилии Жаира Болсонару в Россию находится в стадии подготовки.

«Что касается российско-бразильских контактов, то они тоже в стадии проработки, в стадии подготовки. Когда мы точно назначим даты, то мы сделаем официальное сообщение вместе с бразильскими партнерами», — отметил представитель Кремля.

Ранее СМИ сообщали, что США оказывают дипломатическое давление на Бразилию для того, чтобы добиться отмены запланированного на февраль визита президента страны Болсонару в Москву. Отмечается, что Вашингтон пытается изолировать президента России Владимира Путина в свете нынешней напряженности в отношениях между Москвой и НАТО вокруг Украины. При этом американские дипломаты выражают обеспокоенность своевременностью этого визита. Они указывают, что встреча может быть расценена как сигнал того, что «Бразилия поддерживает действия Кремля в Восточной Европе, легитимизирует то, что в США считают нарушением международного права».

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