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Правящая партия Германии определилась с позицией по Украине

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Reuters

Правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на расширенном заседании правления определилась с позицией по кризису на Украине. Об этом сообщает Deutsche Welle.

«Мы четко говорим, от кого исходит эскалация (со стороны России — «Газета.Ru»). Мы ясно говорим: все варианты [эскалации] подлежат обсуждению. Сейчас важны дипломатия и мир», — сказал сопредседатель социал-демократов Ларс Клинкбайль.

Отмечается, что подобный курс канцлера и лидера СДПГ Олафа Шольца нашел поддержку у его сторонников.

При этом на встрече обсуждался и вопрос о санкциях по газопроводу «Северному потоку — 2», против чего активно выступала премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг. Клинкбайль, в свою очередь, сказал, что правящая партия пока сохраняет все возможности по реагированию на ситуацию на Украине, но отказался говорить более конкретно, чтобы «не позволить России увидеть карты».

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Германия попала под шквал критики со стороны Запада и других государств за отказ от поставок оружия Украине. Эксперты сходятся, что пока Берлину удается держать удар, но ситуация может измениться, в том числе из-за внутренних проблем нового правительства.

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