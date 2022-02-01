В МИД Белоруссии прокомментировали отъезд семей госслужащих США

Ни американским дипломатам, ни дипломатам других государств в Белоруссии ничего не угрожает. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

Он также напомнил, что Белоруссия — это не первая страна, где был изменен режим работы загранучреждений США.

«Принимать такие решения – право американской стороны. Мы на это смотрим спокойно. Будем, как и ранее, выполнять все свои обязательства по защите дипломатических представительств. Так что ни американским, ни каким-либо другим дипломатам здесь ничего не угрожает. По многим рейтингам Беларусь – гораздо более безопасная и гостеприимная страна, чем США», — заявил Глаз.

По словам белорусского дипломата, «жизнь показывает, что американская сторона не владеет ситуацией в регионе» и в последнее время принимает решения, далекие от реальности.

«В их основе лежит сугубо политизированный подход и стремление в своих интересах искусственно нагнетать ситуацию, провоцировать истерию», — отметил пресс-секретарь МИД Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Госдеп США отдал распоряжение членам семей американских государственных служащих в Белоруссии покинуть страну. Там отметили, что на фоне «необычной и вызывающей обеспокоенность военной активности» России у границы с Украиной граждане США в Белоруссии или желающие туда поехать должны принять во внимание, что ситуация в регионе «непредсказуема».