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В посольстве РФ заявили, что Россия не будет «пятиться назад» из-за угрозы санкций

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Алексей Агарышев/РИА «Новости»

Посольство РФ в США заявило, что Россия не собирается «пятиться назад и вставать по стойке смирно» из-за угрозы санкций со стороны США. Об этом говорится в заявлении посольства в Facebook.

По словам дипломатов, США поощрили госпереворот в Киеве, когда жители Крыма оказались под угрозой уничтожения и проголосовали за воссоединение с Россией.

В посольстве отметили, что Вашингтон снабжает современными наступательными вооружения украинские власти и поощряет выбор Киева о силовом решении конфликта на востоке страны.

Дипломаты заявили, что США подобрались со своей военной инфраструктурой вплотную к российским границам, нарушая принцип неделимости безопасности

«Таким образом, генератором напряженности является не Москва, а Вашингтон. Мы не собираемся пятиться назад и вставать по стойке смирно, внимая угрозам американских санкций», — отметили в посольстве.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что правительство Соединенных Штатов готово внести в санкционные списки представителей российских элит и членов их семей в случае агрессии России в отношении Украины.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае агрессии против Украины Великобритания введет против России «самые жесткие» санкции, в том числе в отношении людей и компаний, связанных с российским руководством.

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