Байден назвал свой разговор с Зеленским продуктивным

Президент США Джо Байден заявил, что его разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским на прошлой неделе был продуктивным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«У нас был продуктивный разговор с президентом Зеленским, мы продолжаем беспрерывно участвовать в дипломатии», — сказал американский президент.

Беседа между Зеленским и Байденом прошла 28 января. В ходе диалога был затронут ряд тем, в частности лидеры обсудили оборону Украины. По информации источников CNN, Байден и Зеленский не сошлись в оценках угрозы российского «вторжения».

Высокопоставленный украинский чиновник заявлял, что разговор «прошел не очень хорошо».

Однако посол Украины в США Оксана Маркарова подчеркивала, что «никаких трений» между двумя странами нет, а отношения между Украиной и Соединенными Штатами, особенно в течение последнего года, были «на самом высоком уровне за последние 30 лет».