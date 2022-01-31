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В ЕС заявили о подготовке экономических, финансовых и торговых санкций против России

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Евросоюз готовит персональные, экономические, финансовые и торговые санкции в отношении России, которые будут введены «в случае агрессии против Украины». Об этом заявил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, передает ТАСС.

«Пакет санкций разрабатывается. Это будет очень серьезный, масштабный пакет, целью которого будет сдерживание России. Он будет состоять из персональных, экономических, финансовых, торговых санкций», — сказал представитель Еврокомиссии.

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано объяснил, что масштабы санкций Евросоюза против России «в случае обострения ситуации вокруг Украины» будут зависеть от действий Москвы. По его словам, несмотря на подготовку ограничительных мер, союз концентрируется на дипломатии для того, чтобы добиться деэскалации со стороны Москвы и начать диалог.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал СМИ не нагнетать ситуацию, так как из-за таких сообщений на Украине «люди чуть ли уже не фронтовые мешки собирают».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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