Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В ЕС заявили о подготовке экономических, финансовых и торговых санкций против... 21:18
Президент Эстонии призвал усилить восточное крыло НАТО 21:10
Баста и Егор Крид станут наставниками нового сезона детского «Голоса» 21:06
Молодой человек задержанной в Беларуси россиянки Цвикевич не верит в искренность... 21:02
Постпред России при ООН Небензя не исключил провокаций Украины против ДНР и ЛНР 20:57
Врач назвала симптомы немого инсульта 20:55
В московских аэропортах из-за снегопада отменили или отложили почти 50 рейсов 20:52
Лещенко рассказал, как отметит 80-летие 20:44
«Наверное, уже тысячу раз извинялся»: Кацалапов рассказал о взаимоотношениях... 20:42
Шесть шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели 25.01—31.01 20:38

Лондон пригрозил Москве «самыми жесткими» санкциями

МИД Британии пообещал ввести «самые жесткие» санкции против России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Henry Nicholls/Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае агрессии против Украины Великобритания введет против России «самые жесткие» санкции, в том числе в отношении людей и компаний, связанных с российским руководством. Об этом сообщает ТАСС.

«Поддерживаете ли вы агрессию России против Украины или вы важны для Кремля, у нас будут полномочия, чтобы применить к вам санкции <...> Ничего нельзя исключать, и нигде не получится скрыться. Это равнозначно самому жесткому санкционному режиму против России, который мы когда-либо имели, и это станет самым большим изменением подхода с момента выхода из Европейского союза», — сказала Трасс в Палате общин британского парламента.

По ее словам, в число планируемых ограничений входит заморозка активов российских компаний в Великобритании, передает РИА «Новости». Министр отметила, что новый пакет санкций в рамках законопроекта должен быть готов к 10 февраля.

«Мы обеспечим, чтобы те, кто разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля, заплатят большую цену. Их активы в Великобритании будут заморожены, британские компании и индивидуальные лица смогут проводить транзакции с ними, если они захотят въехать в Великобританию, им будет отказано», — подчеркнула она.

Накануне Трасс в интервью телеканалу Sky News заявила, что Лондон может ввести санкции против российских олигархов и компаний, служащих опорой для российского государства и причастных к ситуации с Украиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления «очень тревожными», подчеркивая, что они «накачивают напряженность» в Европе.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть