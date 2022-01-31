Лондон пригрозил Москве «самыми жесткими» санкциями

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае агрессии против Украины Великобритания введет против России «самые жесткие» санкции, в том числе в отношении людей и компаний, связанных с российским руководством. Об этом сообщает ТАСС.

«Поддерживаете ли вы агрессию России против Украины или вы важны для Кремля, у нас будут полномочия, чтобы применить к вам санкции <...> Ничего нельзя исключать, и нигде не получится скрыться. Это равнозначно самому жесткому санкционному режиму против России, который мы когда-либо имели, и это станет самым большим изменением подхода с момента выхода из Европейского союза», — сказала Трасс в Палате общин британского парламента.

По ее словам, в число планируемых ограничений входит заморозка активов российских компаний в Великобритании, передает РИА «Новости». Министр отметила, что новый пакет санкций в рамках законопроекта должен быть готов к 10 февраля.

«Мы обеспечим, чтобы те, кто разделяет ответственность за дестабилизирующие действия Кремля, заплатят большую цену. Их активы в Великобритании будут заморожены, британские компании и индивидуальные лица смогут проводить транзакции с ними, если они захотят въехать в Великобританию, им будет отказано», — подчеркнула она.

Накануне Трасс в интервью телеканалу Sky News заявила, что Лондон может ввести санкции против российских олигархов и компаний, служащих опорой для российского государства и причастных к ситуации с Украиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления «очень тревожными», подчеркивая, что они «накачивают напряженность» в Европе.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.