В Минобороны РФ прокомментировали заявления Эстонии о нарушении ее воздушных границ

В Министерстве обороны России заявили, что полеты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря 29 января не осуществлялись. Об этом сообщает ТАСС.

«29 января полеты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря не осуществлялись. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», — заявили в российском военном ведомстве.

Ранее в министерство иностранных дел Эстонии был вызван временный поверенный в делах России из-за якобы имевшего места нарушения границ. В министерстве утверждают, что границы страны нарушил российский самолет.

«Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 31 января, вызвало временного поверенного Российской Федерации для выражения протеста и вручения ноты о нарушении воздушного пространства Эстонии в субботу, 29 января. Эстония считает это очень прискорбным и серьезным инцидентом, особенно с учетом того, что подобные нарушения происходили неоднократно», — заявили в ведомстве.