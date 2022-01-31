Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Шесть шоу, которые уже можно посмотреть целиком: сериалы недели 25.01—31.01 20:38
Джонсон анонсировал разговор с Путиным 20:36
В Британии перечислили необычные симптомы «омикрона», остающиеся после выздоровления 20:35
Прилучный потребовал с избившего его мужчины почти 4,5 млн рублей 20:33
Британка стала популярной, уснув в прямом эфире TikTok с обнаженной грудью 20:32
Роналду ответил, сколько еще планирует играть в футбол 20:25
Надаль прокомментировал свою победу над Медведевым в финале Australian Open 20:20
Украинский дипломат заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным 20:16
Киев заявил, что не планирует военного наступления в Донбассе или Крыму 20:10
Российский олигарх мешает немецкому партнеру «Северного потока — 2» 20:07

В Минобороны РФ прокомментировали заявления Эстонии о нарушении ее воздушных границ

В Минобороны России опровергли заявления Эстонии о нарушении ее воздушных границ российским Су-27

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Баранов/РИА «Новости»

В Министерстве обороны России заявили, что полеты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря 29 января не осуществлялись. Об этом сообщает ТАСС.

«29 января полеты российских истребителей Су-27 над акваторией Балтийского моря не осуществлялись. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств», — заявили в российском военном ведомстве.

Ранее в министерство иностранных дел Эстонии был вызван временный поверенный в делах России из-за якобы имевшего места нарушения границ. В министерстве утверждают, что границы страны нарушил российский самолет.

«Министерство иностранных дел Эстонии сегодня, 31 января, вызвало временного поверенного Российской Федерации для выражения протеста и вручения ноты о нарушении воздушного пространства Эстонии в субботу, 29 января. Эстония считает это очень прискорбным и серьезным инцидентом, особенно с учетом того, что подобные нарушения происходили неоднократно», — заявили в ведомстве.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть