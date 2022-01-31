Небензя объяснил, кому наносит ущерб истерия вокруг гипотетического вторжения РФ

Постпред России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты пытаются ввести мировое сообщество в заблуждение относительно истинного положения дел вокруг Украины, а также причин нынешней глобальной напряженности. Об этом сообщает ТАСС.

По словам постпреда, делегация США в пояснении к своему предложению по созванному заседанию указала, что рассматривает расположение российских войск на российской же территории в качестве угрозы международному миру.

«Это является не только неприемлемым вмешательством во внутренние дела нашего государства, но и попыткой введения в заблуждение международного сообщества относительно истинного положения дел в регионе, а также причин существующей глобальной напряженности», — рассказал Небензя.

Он подчеркнул, что истерия вокруг гипотетического вторжения России наносит ущерб самой Украине.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Москвы и Киева есть высокие шансы урегулировать нынешнее обострение отношений миром.