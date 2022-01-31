Разумков заявил, что «Слуги народа» не попадут в коалицию будущей Рады

«Слуга народа» вряд ли попадает в коалицию в Верховной раде следующего созыва, заявил бывший спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью «Интерфакс-Украина».

«Я вообще не уверен, попадет ли «Слуга народа» в коалицию следующего парламента или нет. И [президент Украины Владимир] Зеленский будет просто хромой уткой. И тогда, вероятнее всего, будут досрочные президентские выборы», — сказал он.

При этом Разумков счел вариант досрочного прекращения полномочий нынешнего парламента президентом маловероятным.

По мнению бывшего спикера парламента, Зеленский будет «упираться и держаться за власть всеми возможными способами, чтобы осталась сегодняшняя расстановка сил в парламенте».

«Президент будет тянуть до последнего, потому что понимает, что он в новый парламент проведет совершенно другую фракцию, очень незначительную, по сравнению с той, которая есть на сегодняшний день», — считает Разумков.

Ранее стало известно, что Разумков собирается баллотироваться в президенты.