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В МИД России рассказали, когда состоится разговор Лаврова и Блинкена

Захарова: телефонный разговор Лаврова и Блинкена состоится 1 февраля

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Официальной представитель МИД России Мария Захарова заявила, что телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена состоится во вторник, очная встреча не планируется. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Очная встреча (Лаврова и Блинкена) не планируется. Во вторник состоится телефонный разговор Лаврова и Блинкена», — рассказала Захарова.

Таким образом она также прокомментировала заявление госсекретаря Виктория Нуланд, которая рассказала, что Лавров и Блинкен, вероятно, проведут разговор на следующей неделе.

Ранее Нуланд заявила, что администрация президента Соединенных Штатов видит признаки заинтересованности со стороны России в диалоге по ответам Вашингтона на ее предложения по гарантиям безопасности в Европе.

Она отметила, что одним из признаков такой заинтересованности со стороны Москвы является тот факт, что Блинкен и Лавров, вероятно, проведут разговор на предстоящей неделе.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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