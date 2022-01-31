Премьер Дании Фредериксен выразила готовность предоставить Украине оружие

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Jyllands-Posten заявила о серьезной угрозе безопасности в Европе из-за ситуации вокруг Украины и пообещала оказать стране широкую поддержку.

В беседе она подчеркнула готовность Дании помочь Украине оружием и техникой в случае возможной войны с Россией. Премьер также отметила, что правящие партии датского парламента готовы поддержать антироссийские санкции для помощи в общем сдерживании «российской агрессии» западными государствами.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что среди стран Европейского союза есть разногласия относительно масштаба санкций против России, которые планируется ввести против нее в случае «вторжения» на Украину.

До этого сообщалось, что в Евросоюзе не исключают введение новых санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, поэтому готовятся к возможным ответным ограничительным мерам, в том числе следят за рынком энергоресурсов.