Грызлов начал работу на новом посту

Новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов вручил копии верительных грамот главе МИД Владимиру Макею, сообщает пресс-служба российского диппредставительства в Twitter.

Макей поздравил Грызлова с началом работы в республике и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления отношений между Минском и Москвой, отметили в белорусском МИДе.

Вручение верительных грамот является символической процедурой начала дипломатической карьеры в стране. Грызлов был назначен послом Белоруссии 14 января. До назначения он возглавлял российское представительство в контактной группе по Донбассу.

Главным приоритетом в работе на новом посту Грызлов назвал укрепление экономического пространства Союзного государства, построение его полноценного экономического суверенитета ради благополучия и процветания белорусского и русского народов.