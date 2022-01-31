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Грызлов начал работу на новом посту

Посол России в Белоруссии Грызлов передал копии верительных грамот в белорусский МИД

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов вручил копии верительных грамот главе МИД Владимиру Макею, сообщает пресс-служба российского диппредставительства в Twitter.

Макей поздравил Грызлова с началом работы в республике и выразил надежду на его активную работу в целях дальнейшего укрепления отношений между Минском и Москвой, отметили в белорусском МИДе.

Вручение верительных грамот является символической процедурой начала дипломатической карьеры в стране. Грызлов был назначен послом Белоруссии 14 января. До назначения он возглавлял российское представительство в контактной группе по Донбассу.

Главным приоритетом в работе на новом посту Грызлов назвал укрепление экономического пространства Союзного государства, построение его полноценного экономического суверенитета ради благополучия и процветания белорусского и русского народов.

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