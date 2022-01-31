В Европарламенте назвали заявления Зеленского угрозой экономике Украины

Депутат Европейского парламента Тьерри Мариани заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского нанесли вред экономике его страны. Об этом сообщает газета «Известия».

«Кто в здравом уме захочет инвестировать в экономику страны, президент которой постоянно говорит, что его страна подвергается риску вторжения. На самом деле Украина просто сама прострелила себе ногу», — сказал европейский политик.

Парламентарий отметил, до следующих президентских выборов Зеленскому следует улучшить инвестиционный климат и вытащить Украину «из состояния маразма». По словам Мариани, напряженность в отношениях с Москвой невыгодна Киеву. Он призвал относиться со скепсисом к сообщениям в СМИ о гипотетическом «российском вторжении» на Украину.

«Сейчас складывается ощущение, что кто-то хочет поставить фильм-катастрофу. Главный вопрос — кому выгоден этот фильм? Я бы сказал, что США. При этом Европа осталась вне игры, так как ключевые решения принимают США и Россия», — сказал Мариани.

Ранее Мариани рассказал, зачем Запад распускает слухи о «российском вторжении».