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В Европарламенте назвали заявления Зеленского угрозой экономике Украины

Депутат ЕП Мариани: высказывания Зеленского о «вторжении» РФ навредили экономике Украины

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Депутат Европейского парламента Тьерри Мариани заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского нанесли вред экономике его страны. Об этом сообщает газета «Известия».

«Кто в здравом уме захочет инвестировать в экономику страны, президент которой постоянно говорит, что его страна подвергается риску вторжения. На самом деле Украина просто сама прострелила себе ногу», — сказал европейский политик.

Парламентарий отметил, до следующих президентских выборов Зеленскому следует улучшить инвестиционный климат и вытащить Украину «из состояния маразма». По словам Мариани, напряженность в отношениях с Москвой невыгодна Киеву. Он призвал относиться со скепсисом к сообщениям в СМИ о гипотетическом «российском вторжении» на Украину.

«Сейчас складывается ощущение, что кто-то хочет поставить фильм-катастрофу. Главный вопрос — кому выгоден этот фильм? Я бы сказал, что США. При этом Европа осталась вне игры, так как ключевые решения принимают США и Россия», — сказал Мариани.

Ранее Мариани рассказал, зачем Запад распускает слухи о «российском вторжении».

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