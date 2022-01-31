В Японии выступили против антироссийских санкций

Ведущая японская экономическая газета Nikkei провела опрос по поводу того, следует ли Японии присоединяться к санкциям, которые США намерены ввести в отношении России в случае ее гипотетического «вторжения» на Украину.

Так, 45% участвовавших в опросе японцев отметили, что Японии следует принимать собственные решения, учитывая отношения с Россией». В то же время 43% выразили мнение, что Токио следует поддержать Вашингтон в вопросе об антироссийских санкциях. Остальные участники исследования не смогли дать ответ.

Nikkei напомнила, что Япония всегда занимала намного более сдержанную позицию, чем США, по вопросу о введении каких-либо ограничительных мер в отношении Российской Федерации, в том числе из-за мирного договора по Курильским островам.

Опрос проводился социологической службой Nikkei в период с 28 по 30 января, в нем приняли участие около тысячи граждан Японии в возрасте старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что новые санкции Великобритании могут затронуть активы энергетических компаний в России.