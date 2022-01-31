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Премьер Эстонии обратилась к Германии из-за Украины

Премьер Эстонии Каллас призвала Германию оказать помощь Украине

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Kenzo Tribouillard/AP

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала Берлин оказать помощь Киеву на фоне обострения ситуации на границе Украины и России.

«Мы призываем наших германских партнеров прислушиваться к украинцам. Украина обратилась за помощью. Стране нужна помощь в самообороне от агрессора», — сказала он в интервью газете Bild.

В то же время Каллас заявила, что каждая страна вправе определять свою роль, и Эстония приветствует все усилия по оказанию Украине любой возможной помощи.

Ранее сообщалось, что Германия не разрешила Эстонии поставлять Украине артиллерию немецкого производства.

В ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие. Среди прочего, власти страны ссылались на коалиционное соглашение, в котором прописано обязательство не поставлять военную технику и боеприпасы в страны с территориальными конфликтами. Канцлер ФРГ Олаф Шольц не раз подчеркивал, что позиция Германии не изменилась со сменой правительства: Берлин не поставляет летальное оружие. Глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот отметил, что немецкая сторона может продать украинским партнерам «каски и бронежилеты, но не оружие».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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