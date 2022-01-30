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В Канаде предложили России «выбор» между переговорами по Украине и санкциями

Министр обороны Канады Ананд: Россия может выбрать между ведением переговоров и санкциями

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Blair Gable/Reuters

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что Россия может выбрать между ведением переговоров для избежания эскалации на Украине и «суровыми санкциями» в противном случае. Об этом сообщает канадский телеканал CBC.

«Мы полагаем, что у России есть выбор. И он состоит в том, чтобы вести переговоры для деэскалации, и в случае отсутствия деэскалации Россия столкнется с суровыми санкциями и последствиями», — заявила Ананд.

По итогам своей поездки в Киев министр обороны Канады заявил, что существуют «Достоверные разведданные, что на границе с Украиной, в том числе и в Белоруссии, происходит эскалация российских войск».

Ранее Ананд заявила о передислокации канадских войск, находящихся на Украине, на запад от реки Днепр.

«Наши вооруженные силы переместились на запад от реки Днепр, и мы продолжим принимать меры предосторожности, необходимые для обеспечения безопасности наших канадских вооруженных сил», — заявила Ананд.

Она подчеркнула, что не может наверняка уточнить, из-за чего и когда было принято решение о передислокации войск.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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