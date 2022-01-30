Названа сторона, приведшая переговоры по гарантиям безопасности в тупик

Американская дипломатия терпит настолько серьезное поражение в контексте кризиса на Украине и переговоров с Россией по гарантиям безопасности, что Киев выступил с опровержением мейнстримных заявлений Запада о неотвратимом «российском вторжении». Об этом сообщает The National Interest.

По утверждениям автора публикации Марка Эпископоса, убеждения политиков США создают дополнительные проблемы, которые мешают урегулировать отношения между Россией и государствами Запада. Например, заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что «Россия в любой момент может начать атаку на Украину», вынудило сам Киев выступить с опровержением.

«Все более растущее расхождение в риторике между представителями Киева и Вашингтона проявилось и в недавнем телефоном разговоре между президентом США Джо Байденом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По утверждениям одного из высокопоставленных украинских чиновников, разговор между ними «прошел не очень хорошо». Зеленский призвал Байдена «успокоиться», сказав ему, что продолжающееся чрезвычайное положение на Украине наносит ущерб экономике и моральному состоянию населения его страны», — утверждает Эпископос.

Обозреватель также отметил дипломатические шаги, предпринятые со стороны России, несмотря на разочарование американским подходом к решению поставленных задач. Так, Москва обратила внимание Запада на Стамбульскую декларацию 1999 года и Астанинскую декларацию 2010 года.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва хочет добрых и равноправных отношений с Вашингтоном.