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Глава МИД объяснила, зачем Британия удваивает число своих войск в Эстонии

Глава МИД Британии Трасс: Великобритания увеличивает число войск в Эстонии из-за угрозы России

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Alastair Grant/AP

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Великобритания увеличивает число своих войск в Эстонии, потому что страны Балтии чувствуют себя под угрозой России. Об этом она сообщила журналистам, передает РИА «Новости».

«Это усиление наших партнеров в Балтии. Они все больше и больше чувствуют себя под угрозой из-за агрессивного поведения России через границу с Белоруссией, но также и напрямую по границе со странами Балтии», — сказала она.

Число британских военных в Эстонии достигнет 1800 человек, добавила она.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручил министру обороны страны удвоить британский военный контингент в Эстонии и перебросить в Европу дополнительную военную технику, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу британского премьера.

Кроме того, в канцелярии Джонсона заявили, что готовят проект обсуждения военных мер с представителями НАТО в Брюсселе.

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