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Лавров рассказал, каких отношений с США хочет Россия

Глава МИД Лавров: Россия хочет добрых и равноправных отношений с США

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва хочет добрых и равноправных отношений с Вашингтоном.

«Хотим добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, как и с любой другой страной мира. Об этом президент России Владимир Путин говорил президенту США Джо Байдену, который на встрече в Женеве в июне 2021 года подтвердил именно такой настрой», — сказал глава МИД в эфире Первого канала.

По его словам, у России есть свои интересы, как и у США, поэтому Москва не хочет оставаться в положении, когда ее «безопасность повседневно ущемляется».

Ранее Лавров пошутил, комментируя позицию США по гарантиям безопасности.

17 декабря 2021 года Россия обнародовала проекты двух договоров с США и НАТО, в которых потребовала отказаться от дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины или иных постсоветских стран.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

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Отношения России и США
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