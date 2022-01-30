Лавров рассказал, каких отношений с США хочет Россия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва хочет добрых и равноправных отношений с Вашингтоном.

«Хотим добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, как и с любой другой страной мира. Об этом президент России Владимир Путин говорил президенту США Джо Байдену, который на встрече в Женеве в июне 2021 года подтвердил именно такой настрой», — сказал глава МИД в эфире Первого канала.

По его словам, у России есть свои интересы, как и у США, поэтому Москва не хочет оставаться в положении, когда ее «безопасность повседневно ущемляется».

Ранее Лавров пошутил, комментируя позицию США по гарантиям безопасности.

17 декабря 2021 года Россия обнародовала проекты двух договоров с США и НАТО, в которых потребовала отказаться от дальнейшего расширения альянса и присоединения к нему Украины или иных постсоветских стран.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.