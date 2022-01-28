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Республиканцы потребовали обнародовать стенограмму разговора Байдена с Зеленским

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Николай Лазаренко/РИА «Новости»

Члены Республиканской партии США потребовали опубликовать стенограмму телефонных переговоров президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленского после того, как CNN опубликовал репортаж об итогах этого разговора, сообщается в аккаунте представителей партии в Twitter.

Речь идет о публикации, в которой Зеленский посчитал «угрозу» со стороны Москвы «опасной, но неоднозначной», и призвал Байдена делать «более спокойные» заявления на эту тему, в то время как Байден говорил о «неотвратимости вторжения» России на Украину в феврале.

Между тем в Белом доме опровергли эту информацию, сообщает РИА «Новости», а пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров написал в Facebook, что «эти сообщения совершенно не соответствуют действительности».

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