Стали известны подробности встречи Си Цзиньпина и Путина в Китае

Председатель КНР Си Цзиньпин проведет встречи со всеми главами государств, которые прибудут на Олимпийские игры в Пекине, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Китая.

«(Председатель) проведет приветственный банкет для прибывших в Китай для участия в церемонии открытия игр иностранных глав государств, глав правительств, членов королевских семей, а также руководителей международных организаций», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Все встречи пройдут с 4 по 6 февраля. Подчеркивается, что также Си Цзиньпин проведет двусторонние мероприятия, в том числе, и с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о планах Владимира Путина на предстоящей Олимпиаде в Пекине.

Олимпийские игры – 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.