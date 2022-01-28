Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Посол: сфера интересов Москвы и Каракаса в области ВТС ограничена законами Венесуэлы 09:43
Задержан главврач петербургской больницы, где после гастрографии умерли пациенты 09:38
Россияне рассказали, когда заработали первые деньги 09:33
Раскрыта новая схема мошенничества с картами россиян 09:32
Айза рассказала о новом романе 09:29
Медведев прокомментировал уголовные дела в отношении стендаперов за шутки 09:17
МВД Киргизии возбудило уголовное дело после стрельбы на границе с Таджикистаном 09:16
Готовивший нападение на школу подросток употреблял наркотики 09:13
Глава МИД Японии назвал «гипотетическим» вопрос о «вторжении»... 09:12
Стало известно, как россияне планируют отдыхать в феврале 09:03

На Украине рассказали, как прошел разговор Зеленского и Байдена

CNN: разговор Зеленского и Байдена прошел «не очень хорошо»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
president.gov.ua

Телефонный разговор президента Соединенных Штатов Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского «прошел не очень хорошо», заявил высокопоставленный украинский чиновник. Об этом сообщает телеканал CNN.

Причиной для подобной оценки беседы лидеров США и Украины стали разногласия по поводу «уровней риска» российского нападения.

Белый дом США, в свою очередь, оспорил сообщение чиновника Украины, подчеркнув, что анонимные источники «распространяют ложь». В американской администрации действительно заявили, что Байден предупредил Зеленского о существующей вероятности «вторжения РФ».

Зеленский подтвердил свою позицию о том, что угроза со стороны России остается «опасной, но неоднозначной», и нет уверенности в том, что нападение произойдет.

Также пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн опровергла оценку разговора Байдена и Зеленского, прошедшего 27 января, как «неконструктивного».

Разговор Байдена и Зеленского длился более 1 часа. В ходе диалога затронут ряд тем, среди которых оборона Украины.

Байден заявил Зеленскому, что США не намерены поставлять на Украину высокотехнологичные вооружения.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, почему Белый дом не анонсировал встречу с Зеленским.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть