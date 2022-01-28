На Украине рассказали, как прошел разговор Зеленского и Байдена

Телефонный разговор президента Соединенных Штатов Джо Байдена и его украинского коллеги Владимира Зеленского «прошел не очень хорошо», заявил высокопоставленный украинский чиновник. Об этом сообщает телеканал CNN.

Причиной для подобной оценки беседы лидеров США и Украины стали разногласия по поводу «уровней риска» российского нападения.

Белый дом США, в свою очередь, оспорил сообщение чиновника Украины, подчеркнув, что анонимные источники «распространяют ложь». В американской администрации действительно заявили, что Байден предупредил Зеленского о существующей вероятности «вторжения РФ».

Зеленский подтвердил свою позицию о том, что угроза со стороны России остается «опасной, но неоднозначной», и нет уверенности в том, что нападение произойдет.

Также пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн опровергла оценку разговора Байдена и Зеленского, прошедшего 27 января, как «неконструктивного».

Разговор Байдена и Зеленского длился более 1 часа. В ходе диалога затронут ряд тем, среди которых оборона Украины.

Байден заявил Зеленскому, что США не намерены поставлять на Украину высокотехнологичные вооружения.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, почему Белый дом не анонсировал встречу с Зеленским.