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Лавров рассказал, когда будут обнародованы ответы США на предложения Москвы по безопасности

Лавров: ответ США на российские предложения по гарантиям безопасности будет обнародован в ближайшее время

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ответ американской стороны на предложения Москвы по гарантиям госбезопасности будет опубликован в ближайшее время, сообщается в Telegram-канале российского МИДа.

Министр отметил, что в документе «есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам». Лавров подчеркнул, что по главному вопросу «позитивной реакции нет».

«Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации», — указал глава МИДа.

По словам министра, МИД после межведомственного согласования доложит президенту Владимиру Путину о содержании ответов США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, затем президент примет решение о дальнейших шагах.

17 декабря прошлого года МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга. 26 января 2022 года США и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, в переданном Москве документе «содержатся очень позитивные вещи, над которыми нужно работать».

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