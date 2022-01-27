Лавров рассказал, когда будут обнародованы ответы США на предложения Москвы по безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ответ американской стороны на предложения Москвы по гарантиям госбезопасности будет опубликован в ближайшее время, сообщается в Telegram-канале российского МИДа.

Министр отметил, что в документе «есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам». Лавров подчеркнул, что по главному вопросу «позитивной реакции нет».

«Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации», — указал глава МИДа.

По словам министра, МИД после межведомственного согласования доложит президенту Владимиру Путину о содержании ответов США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, затем президент примет решение о дальнейших шагах.

17 декабря прошлого года МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга. 26 января 2022 года США и НАТО передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, в переданном Москве документе «содержатся очень позитивные вещи, над которыми нужно работать».