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В США определили сценарий «вторжения» России на Украину

Politico: Россия может захватить восточную часть Украины, в том числе Киев и Харьков

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AP

Россия может начать захватывать территорию Украины с восточной стороны реки Днепр. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на опрошенных экспертов.

Американские специалисты считают, что война между РФ и Украиной могут начаться после серий стычек в Донбассе. В дальнейшем российская армия атакует Украину с нескольких сторон, применяя для этого военную технику и авиацию. Главной целью Москвы при этом станет Киев, который будет атакован с Днепра и с воздуха, второй мишенью будет Харьков, предположили эксперты.

Они также выразили мнение, что помимо военных Россия может направить в зону конфликта войска Росгвардии, которые будут обеспечивать порядок в «захваченных городах» и вести борьбу с диссидентами.

В статье также говорится, что западная часть Украины, где по большей части проживает украиноязычное население, превратится в «государство-обрубок», которое станет буфером между Россией и НАТО.

Ранее публицисты издания The Atlantic выразили мнение, что Россию больше беспокоит демократизация Украины, чем ее членство в НАТО.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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