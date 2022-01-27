В Кремле оценили перспективу продолжения диалога с США по госбезопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что перспективы для продолжения диалога Вашингтона и Москвы в сфере госбезопасности «есть и должны быть».

«Это в сфере интересов наших и США. Что касается предметного диалога по тем документам, которые мы передали, — есть вопросы», — сказал представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь не стал комментировать содержимое переданного США ответа на предложения российской стороны. Он отметил, что между лидерами обеих стран ожидаются «контакты на рабочем уровне», однако президенты «сами решат, нужно ли им разговаривать и когда».

Также Песков, комментируя слова госсекретаря Энтони Блинкена о «позитивных вещах, над которыми нужно работать», заявил, что «поводов для оптимизма не так много».

«Но я по-прежнему воздержался бы от каких-либо концептуальных оценок», — добавил пресс-секретарь.

26 января США и Североатлантический альянс передали России свои письменные ответы на предложенные Кремлем гарантии безопасности. Блинкен указал, что в США не уверены, что РФ «нападет» на Украину. Однако, несмотря на важность переговоров с Россией и надежду на деэскалацию ситуации вокруг Украины, альянс заявил о планах наращивания своего присутствие в регионе, в том числе в районе Балтийского и Черного морей.