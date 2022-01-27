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Медведев сравнил попытки напугать Россию «адскими санкциями» с ритуальными танцами

Медведев: те, кто пугают Россию «адскими санкциями», сами в них не верят

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Юлия Зырянова/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что те, кто пугает Россию «адскими санкциями», исполняют ритуальный танец и сами не верят, что это сработает, передает «Интерфакс».

«Это такая фигура речи, часть политической культуры: «Давайте мы об этом скажем, для того чтобы исполнить этот ритуальный танец». И они его регулярно исполняют», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что не верит в возможность отключения России от международной банковской системы SWIFT, потому что это «невыгодно никому» и это будет «подрыв доверия» к самой системе. Однако, если это все же случится, в РФ ее заменит резервная система передачи финансовых данных, подготовленная ЦБ.

«Она не даст ни минуты простоя и будет осуществлять все необходимые функции внутри страны. Что касается функций снаружи, точнее сказать, переводов наружу, то есть переводов за границу, то в этом случае, естественно, тоже существуют различные способы осуществления этих переводов. Да, они будут сложнее, это очевидно, но никакой фатальной катастрофы не произойдет», — отметил Медведев.

Он добавил, что банковские карты международных систем внутри страны будут продолжать работать, но с международными переводами могут возникнуть «определенные сложности». Кроме того, российские нефть и газ все равно будут покупать, подчеркнул зампредседателя Совбеза, а значит, будет обеспечиваться и конвертируемость рубля.

Ранее президент США Джо Байден пообещал ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину. Между тем член Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что Соединенные Штаты не смогут ввести обещанные «адские санкции», так как иначе у Байдена не останется рычагов давления на Россию.

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