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The Atlantic: Россию больше беспокоит демократизация Украины, чем ее членство в НАТО

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Dmitry Lovetsky/AP

Вступление Украины в НАТО не является основной проблемой России, считает колумнист издания The Atlantic Элито Коэн. По мнению автора, куда большую угрозу для Москвы представляет демократизация украинского государства и создание собственной национальной идентичности.

«То же самое происходит и с другими бывшими советскими республиками, некоторые из которых (например, Азербайджан) солидаризируются с Киевом. Сама возможность реконструкции если не Российской империи, то ее версии XXI века, ускользает из рук Путина, и он это знает», — отметил автор.

Автор также негативно оценил исход потенциальной войны с Украиной для Москвы. «Городские районы поглощают армии, как промокашка поглощает чернила, а русское вторжение приведет к тому, что вереница гробов отправится домой», — предсказывает Коэн.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что Украина в настоящий момент в известной степени стала игрушкой в руках НАТО и, прежде всего, Соединенных Штатов.

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