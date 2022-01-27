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Медведев сообщил, что Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина в настоящий момент в известной степени стала игрушкой в руках Североатлантического альянса и, прежде всего, Соединенных Штатов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Медведева, Киев используется в качестве инструмента геополитического давления на РФ.

«Украина, к сожалению, сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и прежде всего в руках, естественно, Соединенных Штатов, поскольку Украина используется как инструмент геополитического давления на Россию», — подчеркнул зампредседателя СБ.

Как допускает Медведев, Украина не нужна ни США, ни Европе.

«Но это аргумент в геополитической игре против России и в известной степени даже против Китая, на мой взгляд», — подчеркнул он.

Также Медведев назвал катастрофическим сценарием войну России и НАТО на Украине.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее уточнялось, что в НАТО рассматривают возможность размещения боевых подразделений в Восточной Европе.

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