Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Расстрелявшего сослуживцев в Днепре солдата-срочника задержали 10:50
Медведев сообщил, что Украина превратилась в игрушку в руках США и НАТО 10:47
Врач перечислил нетипичные симптомы «омикрона» 10:47
Вирусолог Жемчугов назвал главный вопрос о новом коронавирусе 10:44
Медведев: украинцам надоест бардак и они выберут власть, нацеленную на диалог... 10:44
В «Зените» объяснили, почему не отпустили Азмуна в сборную Ирана 10:39
Суицид сына Майкла Мэдсена расследует армия США 10:38
В Днепре возбудили уголовное дело после расстрела солдатом-срочником сослуживцев 10:34
Одомашнивание уменьшило мозг кошек 10:27
Усманов создал вместе с партнерами компанию для операций с золотом 10:26

В Казахстане арестовали экс-главу Комитета национальной безопасности

В Казахстане по подозрению в госизмене арестован экс-глава КНБ Масимов и его заместитель

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов и его заместитель, начальник Службы специального назначения «А», Ануар Садыкулов арестованы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на КНБ.

«В отношении Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д.Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении комитета.

Уточняется, что задержанных подозревают в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, а материалам уголовного дела присвоен гриф «совершенно секретно». Согласно действующему в стране законодательству, Масимову грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (с лишением гражданства Казахстана или без такового).

Ранее сообщалось, что Масимов был задержан на следующий день после его отставки.

Масимову 56 лет. Он дважды занимал пост премьер-министра Казахстана (2007—2012 и 2014—2016). Был председателем Комитета национальной безопасности республики с 2016 года.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. Власти страны ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.

Все новости на тему:
Протесты в Казахстане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть