В Казахстане арестовали экс-главу Комитета национальной безопасности

Бывший председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Карим Масимов и его заместитель, начальник Службы специального назначения «А», Ануар Садыкулов арестованы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на КНБ.

«В отношении Масимова К.К. и Садыкулова А.Т. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В отношении Ергожина Д.Е. рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в сообщении комитета.

Уточняется, что задержанных подозревают в государственной измене и действиях, направленных на насильственный захват власти, а материалам уголовного дела присвоен гриф «совершенно секретно». Согласно действующему в стране законодательству, Масимову грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет (с лишением гражданства Казахстана или без такового).

Ранее сообщалось, что Масимов был задержан на следующий день после его отставки.

Масимову 56 лет. Он дважды занимал пост премьер-министра Казахстана (2007—2012 и 2014—2016). Был председателем Комитета национальной безопасности республики с 2016 года.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. Власти страны ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.