Канцлер Австрии рассказал о «чувствительных» санкциях против России из-за Украины

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что остановки «Северного потока — 2» в случае возможного вторжения на Украину было бы слишком мало. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает РИА «Новости».

«Если нам действительно нужно будет действовать решительно в случае военной эскалации, то те санкции, которые обсуждаются на европейском уровне, будут впоследствии чувствительными и для Российской Федерации», — сказал он.

Ранее глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2» еще не запущен, для введения новых санкций в отношении России можно использовать другие рычаги. По словам главы австрийского МИД, средства массовой информации создают впечатление, будто экономические отношения между Европой и Россией держатся исключительно на «Северном потоке — 2».

До этого Германия призвала отказаться от санкций против России в энергетике. С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.