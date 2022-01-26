Госдепартамент подтвердил передачу ответа на предложения России по безопасности

США передали ответ Москве и готовы к переговорам с Россией в случае деэскалации. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ сообщили, что посол США Джон Салливан в среду, 26 января, передал замглавы МИД Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.

22 января источники в американской администрации сообщали, что Вашингтон просил Москву не публиковать будущий ответ США на российские требования гарантий безопасности. По словам одного из чиновников Госдепартамента, власти РФ могут вопреки этому желанию раскрыть содержание послания. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что в документе США изложат свои «обеспокоенности» и идеи по укреплению «чувства взаимной безопасности».

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.