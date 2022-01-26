Польша отказала в выдаче Белоруссии основателя NEXTA Степана Путило

Варшавский суд отказал в запросе властей Белоруссии о выдаче основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило, сообщает этот ресурс.

«Степан Путило не будет выдан белорусским карателям. Судья заявил, что нельзя выдавать человека по первому желанию неадекватного диктатора», — говорится в сообщении канала.

Белоруссия обвиняет Путило в организации массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих общественный порядок, в разжигании национальной вражды и ряде других преступлений. При этом сам публицист с 2021 года имеет статус политического беженца в Польше. Канал и логотип NEXTA признаны в Белоруссии экстремистскими из-за его заметной роли в координации протестов 2020 года.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что другой основатель NEXTA Роман Протасевич вышел из-под домашнего ареста в Белоруссии и устроился на работу в белорусский провластный правозащитный центр «Системная правозащита».