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Польша отказала в выдаче Белоруссии основателя NEXTA Степана Путило

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NEXTA/YouTube.com

Варшавский суд отказал в запросе властей Белоруссии о выдаче основателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило, сообщает этот ресурс.

«Степан Путило не будет выдан белорусским карателям. Судья заявил, что нельзя выдавать человека по первому желанию неадекватного диктатора», — говорится в сообщении канала.

Белоруссия обвиняет Путило в организации массовых беспорядков и групповых действий, нарушающих общественный порядок, в разжигании национальной вражды и ряде других преступлений. При этом сам публицист с 2021 года имеет статус политического беженца в Польше. Канал и логотип NEXTA признаны в Белоруссии экстремистскими из-за его заметной роли в координации протестов 2020 года.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что другой основатель NEXTA Роман Протасевич вышел из-под домашнего ареста в Белоруссии и устроился на работу в белорусский провластный правозащитный центр «Системная правозащита».

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